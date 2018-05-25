ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 57-летний Александр Боровей захватил в заложники у себя в квартире трёх человек 24 мая вечером. Все люди оказались членами одной семьи Ерёминых. Случилось это в столице по улице Молостовой.

Он угрожал семье с ребенком, к счастью, женщина и грудной ребёнок не пострадали, хотя их он держал насильно в квартире два часа, при этом угрожал расправой. Глава семьи погиб. В него Боровей выстрелил, мужчина потерял много крови и умер. Когда правоохранительные органы смогли проникнуть в помещение, жертва уже была ранена, медикам не удалось его спасти.

Самого художника полиция задержала, но до этого он ранил себя ножом. Женщину и грудничка вывели из подъезда. В полиции рассказали, что врачи в больнице оказывают ему медицинскую помощь. Только после этого он будет отвечать за свои поступки.

По одной из версии, причиной такого неординарного поступка послужил бытовой конфликт. Есть предположение, что сын художника передал часть их квартиры посторонней семье. Взяв их в заложники, он хотел избавиться от новых квартирантов, которых не признавал. Его не устраивало то положение, что незнакомые люди получили долю в его жилище.

Также мужчина успел сообщить, что он жертва «черных» риелторов, которые его заставляют продать квартиру за смешную сумму, для этого они отключили свет, воду и даже отрезали канализацию.

В полиции художник интересовался, почему его не защитили от них, когда он нуждался в этом. По его словам риелторы предлагали ему продать квартиру в Москве за 500 тысяч рублей, Борового же они хотели отправить из жилплощади в деревню.

С его слов на страничке в соцсети «Одноклассники», он уже неделю не ел горячей еды, а мыться бегает в пруд, расположенный во дворе, в туалет ходит за мусорные баки.