09.05.2019, 18:09
В Москве восемь человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра
ИА «Ореанда-Новости». В Москве от ураганного ветра пострадали восемь человек - на них упали деревья, сообщают РИА Новости.
Пять человек пострадали в Восточном округе столицы, ещё трое - в Юго-Восточном. По предварительным данным, погибших нет.
Сильный дождь, с ветром и местами с градом обрушился на Москву в четверг днём и продлится целые сутки. Ожидается, что выпадет около трети месячной нормы осадков.
Пять человек пострадали в Восточном округе столицы, ещё трое - в Юго-Восточном. По предварительным данным, погибших нет.
Сильный дождь, с ветром и местами с градом обрушился на Москву в четверг днём и продлится целые сутки. Ожидается, что выпадет около трети месячной нормы осадков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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