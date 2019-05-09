Пять человек пострадали в Восточном округе столицы, ещё трое - в Юго-Восточном. По предварительным данным, погибших нет.Сильный дождь, с ветром и местами с градом обрушился на Москву в четверг днём и продлится целые сутки. Ожидается, что выпадет около трети месячной нормы осадков.