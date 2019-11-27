ИА «Ореанда-Новости». В столице выясняют обстоятельства смерти восьмилетней девочки, которая, по предварительной версии, покончила с собой, пишет РИА Новости.



Известно, что тело ребёнка нашли около одного из жилых домов в Москве. Предполагается, что девочка могла покончить с собой после ссоры с мамой, которая отобрала у неё телефон.



Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства трагедии.