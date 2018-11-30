ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва крайне возмущена, что для Россиянки Марии Бутиной ужесточили условия тюремного содержания. Захарова считает, что это негативно сказывается на ее здоровье россиянки «которая была арестована в США по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная».

Со слов Захаровой, ограничения предусматривают полную изоляцию в течение 22 часов. У Бутиной нет возможности покидать камеру, звонить, а находиться в помещениях общего пользования ей разрешено только в ночное время и всего на 2 часа. По мнению официального представителя МИД России, «это сказалось бы негативно на здоровье любого человека, даже самого здорового, при этом квалифицированная медицинская помощь [Марии Бутиной] не оказывается».

Она указала, что в госдеп США была направлена нота с жестким демаршем по этому поводу.

"Расцениваем действия американских властей как давление на Бутину накануне заседания, намеченного на 19 декабря, по инспирированному против нее делу", – заявила Захарова.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в июле текущего года. Её обвиняют в том, что она работала иностранным агентом в США, а также вступила в сговор с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США. За это Бутиной грозит срок на 15 лет. В суде женщина заявила в суде о своей невиновности. Сторона защиты утверждает, что её связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Два дня назад отец Бутиной рассказал в письме президенту России Владимиру Путину о пытках дочери в тюрьме. Он попросил главу государства вмешаться в процесс.

С его слов, «не имея возможности в справедливом суде доказать её невиновность, американские власти поставили себе задачу сломить её, заставив признать не совершённые ею преступления. К ней применяют изощренные пытки: две недели в тюрьме ей не давали спать, будив ее каждые 15 минут; содержали в холодном помещении, отказывали в медицинской помощи; подвергали унизительным обыскам с раздеванием, подвергают неоднократным длительным, одиночным изоляциям».