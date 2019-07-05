ИА «Ореанда-Новости» В квартале «Москва-Сити» появился самый высокий в Европе жилой небоскрёб, строительством займётся холдинг «Мосинжпроект». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Новая башня получит название «One Tower», предполагается, что её высота будет составлять 405 метров, высота стилобата - 80 метров. В здании будет насчитываться 101 этаж, а также три подземных этажа. Внешне небоскрёб будет выполнен в форме скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами.

В стилобате будут располагаться бизнес-центр, офисные помещения, магазины и рестораны, высотная часть будет жилой.