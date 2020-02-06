ИА «Ореанда-Новости». В столице задержали несколько врачей из онкологического диспансера – их подозревают в хищении лекарств на сумму более 100 миллионов рублей, пишет «МК».



В МВД рассказали, что по предварительной версии, глава отделения онкологического диспансера и двое врачей подделывали отчетную документацию. Они похищали из клиник лекарства, а потом продавали их через аптеки в другие регионы.



Сейчас возбуждено уголовное дело, речь идёт о четверых фигурантов дела.