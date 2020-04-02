ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве введённые ранее меры борьбы против коронавируса продлеваются до 1 мая, пишут «Известия».



Собянин отметил, что москвичи должны быть на режиме самоизоляции, домашний режим сохраняется для граждан в возрасте старше 65 лет и тех, кто болеет хроническими заболеваниями.



Кроме того, нужно сохранять дистанцию в транспорте и общественных местах. Запрещено также посещать парки и зоны отдыха.