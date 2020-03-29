ИА «Ореанда-Новости». В столице России введут режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Домашний режим самоизоляции коснётся всех жителей Москвы независимо от возраста с понедельника, 30 марта.

Власти разрешают покидать квартиру только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Также москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, можно ездить на работу.

Кроме того, разрешено совершать покупки в ближайших продуктовом магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор.