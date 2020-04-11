ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, которым вводятся специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте, пишет «Интерфакс».



Так, наличие пропуска будет обязательным с 15 апреля. Заказать их можно на портале mos.ru. Они доступны к заказу с 13 апреля. Перечень уважительных причин для поездок является открытым.



Ходить пешком горожанам можно без пропуска, но соблюдая введенные ранее ограничения.