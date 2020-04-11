11.04.2020, 19:57
В Москве ввели цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте
ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, которым вводятся специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте, пишет «Интерфакс».
Так, наличие пропуска будет обязательным с 15 апреля. Заказать их можно на портале mos.ru. Они доступны к заказу с 13 апреля. Перечень уважительных причин для поездок является открытым.
Ходить пешком горожанам можно без пропуска, но соблюдая введенные ранее ограничения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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