ИА «Ореанда-Новости». По данным «индекса самоизоляции» от «Яндекса» только половина жителей столицы соблюдают режим самоизоляции и сидят дома, пишет «МК».



Так, сегодня по состоянию на два часа дня «индекс самоизоляции» в Москве составил 2,7, что означает, что «на улице много людей».



Уровень активности города оценивается по шкале от 0 до 5. В обычный день, до пандемии коронавируса, в указанное время индекс составлял 0.



Днём ранее, 8 апреля, показатель в столице показал 2,9 и в 14.00, и в 16.00 по московскому времени.