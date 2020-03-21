21.03.2020, 12:07
В Москве выздоровели ещё восемь заражённых коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Москве были выписаны восемь человек, у которых был зафиксирован коронавирус. Об этом рассказала заместитель мэра столицы России по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что восемь человек прошли лечение и полностью выздоровели. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания подтвердили отсутствие у пациентов заболевания.
Как отмечают в штабе, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
На данный момент известно о 253 заболевших в России. Только за вчерашний день число зафиксированных случаев заражения COVID-19 выросло на 54.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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