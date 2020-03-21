ИА «Ореанда-Новости». В Москве были выписаны восемь человек, у которых был зафиксирован коронавирус. Об этом рассказала заместитель мэра столицы России по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что восемь человек прошли лечение и полностью выздоровели. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания подтвердили отсутствие у пациентов заболевания.

Как отмечают в штабе, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

На данный момент известно о 253 заболевших в России. Только за вчерашний день число зафиксированных случаев заражения COVID-19 выросло на 54.