18.07.2019, 21:59
В Москве за два дня выпала треть месячной нормы осадков
ИА «Ореанда-Новости». В течение последних двух суток в столице выпала треть июльской нормы осадков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и Подмосковья.
Отмечается, что на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирован прирост 31 мм, при том что норма для июля составляет 94 мм.
При этом синоптики прогнозируют дожди в столице и в пятницу. Температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Возвращение теплой погоды - около плюс 25 градусов - возможно на следующей неделе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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