ИА «Ореанда-Новости». В течение последних двух суток в столице выпала треть июльской нормы осадков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы и Подмосковья.



Отмечается, что на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирован прирост 31 мм, при том что норма для июля составляет 94 мм.



При этом синоптики прогнозируют дожди в столице и в пятницу. Температура воздуха составит около 20 градусов тепла. Возвращение теплой погоды - около плюс 25 градусов - возможно на следующей неделе.