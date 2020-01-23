ИА «Ореанда-Новости». В минувшем году в столице прошло 155 несанкционированных митингов, за нарушения общественного порядка во время массовых общественно-политических акций были задержаны более 3 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».



Всего на массовых мероприятиях в прошлом году задержали более 5 тысяч человек – всех за нарушение общественного порядка.



Глава столичной полиции Олег Баранов рассказал, что полицейские в прошлом году уделяли особое внимание обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу, перед которыми было много массовых публичных акций.