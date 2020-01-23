23.01.2020, 14:14
В Москве за год на политических акциях задержали более 3 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». В минувшем году в столице прошло 155 несанкционированных митингов, за нарушения общественного порядка во время массовых общественно-политических акций были задержаны более 3 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».
Всего на массовых мероприятиях в прошлом году задержали более 5 тысяч человек – всех за нарушение общественного порядка.
Глава столичной полиции Олег Баранов рассказал, что полицейские в прошлом году уделяли особое внимание обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу, перед которыми было много массовых публичных акций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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