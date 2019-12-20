ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил под арест на шесть суток активиста движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг, пишет «Интерфакс».

Сообщается, что активиста признали виновным в нарушении правил пикетирования. Задержанного зовут Аршак Макичян.

В Гринписе рассказали, что протокол об административном правонарушении был составлен на Макичяна после проведения им акции протеста 25 октября. Там рассказали, что активист в течение 40 недель по пятницам устраивал климатические протесты. Он хотел указать обществу и власти на климатический кризис. 