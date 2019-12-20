20.12.2019, 18:30
В Москве за нарушение правил пикетирования арестовали сторонника Греты Тунберг
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве отправил под арест на шесть суток активиста движения Fridays for future шведской активистки Греты Тунберг, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что активиста признали виновным в нарушении правил пикетирования. Задержанного зовут Аршак Макичян.
В Гринписе рассказали, что протокол об административном правонарушении был составлен на Макичяна после проведения им акции протеста 25 октября. Там рассказали, что активист в течение 40 недель по пятницам устраивал климатические протесты. Он хотел указать обществу и власти на климатический кризис.
Сообщается, что активиста признали виновным в нарушении правил пикетирования. Задержанного зовут Аршак Макичян.
В Гринписе рассказали, что протокол об административном правонарушении был составлен на Макичяна после проведения им акции протеста 25 октября. Там рассказали, что активист в течение 40 недель по пятницам устраивал климатические протесты. Он хотел указать обществу и власти на климатический кризис.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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