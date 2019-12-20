Сообщается, что активиста признали виновным в нарушении правил пикетирования. Задержанного зовут Аршак Макичян.В Гринписе рассказали, что протокол об административном правонарушении был составлен на Макичяна после проведения им акции протеста 25 октября. Там рассказали, что активист в течение 40 недель по пятницам устраивал климатические протесты. Он хотел указать обществу и власти на климатический кризис.