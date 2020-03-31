31.03.2020, 18:38
В Москве за нарушение режима самоизоляции будут штрафовать на 5 тысяч рублей
ИА «Ореанда-Новости». Москвичей будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции, пишет «Интерфакс».
Так, в первый раз размер штрафа составит 4 тысячи рублей, при повторном нарушении – пять тысяч рублей.
Соответствующие нормы перечислены в поправках в КоАП столицы, которые депутаты собираются принять на внеочередном заседании Мосгордумы 1 апреля.
Штрафовать москвичей будут полицейский, в том числе и сотрудники полиции на транспорте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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