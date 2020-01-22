ИА «Ореанда-Новости». В Москве задержана пожилая женщина, которая угрожала вытолкнуть внука из окна, пишет «Интерфакс».



Инцидент произошёл на юге столицы. Женщина не пускала внутрь приставов, которые пришли по решению суда. Они пытались вскрыть дверь, тогда она стала угрожать, что выбросит четырёхлетнего внука в окно.



Пока с женщиной вели переговоры, сотрудникам правоохранительных органов удалось вскрыть дверь и попасть в квартиру.



В итоге пенсионерку задержали, внука передали врачам, его жизни сейчас ничего не угрожает.