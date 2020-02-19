ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники федеральной службы безопасности российской столицы и Московской области задержали семерых членов международной экстремистской религиозной организации «Таблиги Джамаат», запрещённой на территории страны. Информацию о деталях задержания предоставила пресс-служба ФСБ.

В релизе спецслужбы уточняется, что были задержаны три главаря банда и четыре участника, которые проводили общие сборы запрещённой организации, вовлекали в незаконную деятельность группировки новых сторонников и активно распространяли её идеологию, которая подрывает устои религии. Среди задержанных были жители государств Центральной Азии.

В доме, где собиралась группировка, были найдены и изъяты книги из запрещённой литературы и атрибутика «Таблиги Джамаат».