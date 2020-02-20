ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве арестовал гражданина США Мирона Спектора в рамках дела о коррупции, пишет «Интерфакс».



Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова рассказала, что Спектору предъявили обвинение по ч. 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размер). Он может получить до 12 лет тюрьмы.



Вместе со Спектором также была задержана гражданка РФ Анастасия Алексеева, которая обвиняется по ч. 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Её также просят арестовать.