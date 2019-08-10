10.08.2019, 15:40
В Москве задержали Любовь Соболь
ИА «Ореанда-Новости». Независимый кандидат в Мосгордуму, которой отказали в регистрации, Любовь Соболь была задержана в Москве, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что Соболь задержали в Центре сбора подписей перед согласованным митингом в Москве, который сейчас проходит на проспекте Академика Сахарова. В своём Twitter политик отметила, что не поедет на митинг, так как её куда-то увозят.
Ранее ЦИК отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, ей не хватило 231 подписи.
Сообщается, что Соболь задержали в Центре сбора подписей перед согласованным митингом в Москве, который сейчас проходит на проспекте Академика Сахарова. В своём Twitter политик отметила, что не поедет на митинг, так как её куда-то увозят.
Ранее ЦИК отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, ей не хватило 231 подписи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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