Сообщается, что Соболь задержали в Центре сбора подписей перед согласованным митингом в Москве, который сейчас проходит на проспекте Академика Сахарова. В своём Twitter политик отметила, что не поедет на митинг, так как её куда-то увозят.Ранее ЦИК отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, ей не хватило 231 подписи.