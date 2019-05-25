78-летний мужчина заявил, что обращался за юридической помощью по объявлению. При этом перед консультацией злоумышленники попросили перевести 80 тысяч рублей. После этого мошенники «консультировали» пенсионера несколько раз. В итоге он перевёл им больше семи миллионов рублей.Возбуждено уголовное дело, задержаны двое мужчин и женщина.