ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Москве задержали трёх человек, которых подозревают в том, что они обманов выманили у пенсионера более 7 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».

78-летний мужчина заявил, что обращался за юридической помощью по объявлению. При этом перед консультацией злоумышленники попросили перевести 80 тысяч рублей. После этого мошенники «консультировали» пенсионера несколько раз. В итоге он перевёл им больше семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержаны двое мужчин и женщина.