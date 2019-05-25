25.05.2019, 15:55
В Москве задержали мошенников, обманувших пенсионера на 7 млн рублей
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Москве задержали трёх человек, которых подозревают в том, что они обманов выманили у пенсионера более 7 миллионов рублей, пишет «Интерфакс».
78-летний мужчина заявил, что обращался за юридической помощью по объявлению. При этом перед консультацией злоумышленники попросили перевести 80 тысяч рублей. После этого мошенники «консультировали» пенсионера несколько раз. В итоге он перевёл им больше семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, задержаны двое мужчин и женщина.
78-летний мужчина заявил, что обращался за юридической помощью по объявлению. При этом перед консультацией злоумышленники попросили перевести 80 тысяч рублей. После этого мошенники «консультировали» пенсионера несколько раз. В итоге он перевёл им больше семи миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело, задержаны двое мужчин и женщина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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