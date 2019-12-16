16.12.2019, 15:42
В Москве задержали мужчину, который 6 лет назад убил двух человек в Амурской области
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в столице задержали мужчину, которого заочно обвинили в групповом убийстве, совершённом в Амурской области, пишет «Интерфакс».
Задержанного зовут Александр Бояршинов. По данным следствия, он в 2013 убил Андрея Токарева и Кристину Голоушкину в Зейском районе Амурской области.
В 2014 году Бояршинов был объявлен в федеральным розыск. Задержать его удалось только сейчас. Теперь следствие будет просить арестовать задержанного.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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