ИА «Ореанда-Новости»Полицейские в столице задержали мужчину, которого заочно обвинили в групповом убийстве, совершённом в Амурской области, пишет «Интерфакс».

Задержанного зовут Александр Бояршинов. По данным следствия, он в 2013 убил Андрея Токарева и Кристину Голоушкину в Зейском районе Амурской области.

В 2014 году Бояршинов был объявлен в федеральным розыск. Задержать его удалось только сейчас. Теперь следствие будет просить арестовать задержанного.