ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в столице задержали мужчину, которого заочно обвинили в групповом убийстве, совершённом в Амурской области, пишет «Интерфакс».



Задержанного зовут Александр Бояршинов. По данным следствия, он в 2013 убил Андрея Токарева и Кристину Голоушкину в Зейском районе Амурской области.



В 2014 году Бояршинов был объявлен в федеральным розыск. Задержать его удалось только сейчас. Теперь следствие будет просить арестовать задержанного.