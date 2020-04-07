07.04.2020, 17:50
В Москве задержали наркокурьера в униформе доставщика еды
ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия в Москве задержала мужчину, который продавал марихуану, прикидываясь доставщиком еды, пишет «Интерфакс».
При себе у мужчины было примерно полкилограмма марихуаны. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, потому что он в форме доставщика выходил из парковой зоны.
У мужчины начали проверять документы, а он в разговоре с росгвардейцами признался, что у него с собой наркотики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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