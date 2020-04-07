ИА «Ореанда-Новости». Росгвардия в Москве задержала мужчину, который продавал марихуану, прикидываясь доставщиком еды, пишет «Интерфакс».



При себе у мужчины было примерно полкилограмма марихуаны. Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, потому что он в форме доставщика выходил из парковой зоны.



У мужчины начали проверять документы, а он в разговоре с росгвардейцами признался, что у него с собой наркотики.