05.11.2019, 14:41
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
ИА «Ореанда-Новости». В столице России был задержан мужчина, который подозревается в подготовке теракта, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС».
Подозреваемым является Талан Онуров, 30-летний житель среднеазиатской республики СНГ. Он также является участником радикальных исламистов.
По словам следственного комитета он обвиняется в подготовке теракта. Такое решение было вынесено Черёмушкинским районным судом Москвы сегодня, 5 ноября. Обвиняемый по решению суда заключён под стражу до 01.01.2020 года.В течение 2 месяцев следственной группой будет проводиться расследование и сбор информации по данному вопросу.
Подозреваемым является Талан Онуров, 30-летний житель среднеазиатской республики СНГ. Он также является участником радикальных исламистов.
По словам следственного комитета он обвиняется в подготовке теракта. Такое решение было вынесено Черёмушкинским районным судом Москвы сегодня, 5 ноября. Обвиняемый по решению суда заключён под стражу до 01.01.2020 года.В течение 2 месяцев следственной группой будет проводиться расследование и сбор информации по данному вопросу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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