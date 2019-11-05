Подозреваемым является Талан Онуров, 30-летний житель среднеазиатской республики СНГ. Он также является участником радикальных исламистов.По словам следственного комитета он обвиняется в подготовке теракта. Такое решение было вынесеносегодня, 5 ноября. Обвиняемый по решению судагода.В течение 2 месяцев следственной группой будет проводиться расследование и сбор информации по данному вопросу.