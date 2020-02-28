ИА «Ореанда-Новости» . Столичные правоохранительные органы задержали банду, во главе которой находился бывший отечественный актёр киноиндустрии. Об этом изданию «ТАСС» сообщила официальный представитель российского МИД Ирина Волк.

Участники организованной преступной группировки списывали денежные средства со счетов банковских организации умерших россиян, используя поддельные SIM-карты и незаконным способом присваивая их недвижимость.

По версии следствия, главой и организатором банды был бывший актёр, которые принимал участие в съёмках нескольких культовых фильмов СССР, в том числе и в картине «Д’Артаньян и три мушкетера».

В настоящее время московская полиция возбудила соответствующее уголовное дело за мошенничество. Все шестеро фигурантов дела задержаны и находятся под стражей.