ИА «Ореанда-Новости». Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и бывший координатор столичного штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин задержан сегодня в Москве, пишет «Интерфакс».



Его пресс-секретарь Елена Слесарева рассказала, что куда именно отвезли Ляскина пока неизвестно. Также неизвестно, по какой причине его задержали.



Сам задержанный успел написать, что полицейские его ждали. Он рассказал, что у него забрали документы для проверки штрафов.



Напомним, СКР недавно открыл уголовное дело в отношении ФБК. Фонд подозревают в отмывании 1 миллиарда рублей.