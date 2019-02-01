Один из задержанных, 25-летний аспирант университета Азамат Мифтахов, заявил, что действительно занимался изготовлением взрывчатки. Кроме того, он рассказал, что минувшей осенью уже испытывал её три раза в парке возле МГУ.Аспирант делал взрывчатые вещества в своей комнате в общежитии университета. Нашли его случайно – на днях он оставил провода и пластиковую банку в местах общего пользования. Это и стало поводом для проверки его комнаты., сообщает РЕН ТВ.Отмечается, что Мифтахов, скрываясь от правоохранительных органов, находился у знакомого профессора одного из московских вузов. После сообщений об обыске тот улетел в Мюнхен.. Все они являются членами анархисткой организации. Однако, как сообщают СМИ, после допроса и выяснения всех обстоятельств их отпустят.Есть ещё одна версия причины обысков, которые прошли в общежитии университета. Некоторые СМИ сообщают, что выйти на Мифтахова правоохранители смогли в рамках дела, которое было возбуждено после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе. Об этом пишет «Интерфакс».Сам задержанный аспирант заявлял об обысках порталу «ОВД-Инфо». Он рассказал, что проверка проходила около двух недель назад. При этом он подчеркнул, что обыски прошли, когда его не было в комнате. При этом с каким делом были связаны следственные действия, он не знает. Мифтахов заметил, что с какого-то времени стал интересен правоохранителям, однако, по его словам, причины он не знает.