Отмечается, что пикеты проводились около здания ГУ МВД Москвы на Петровке, 38. У участников пикетов были плакаты в поддержку Жукова.Напомним, студент четвёртого курса Жуков выдвигался в Мосгордуму по четвертому избирательному округу как независимый кандидат от «команды Дмитрия Гудкова». Однако регистрировать его отказались. После митинга 27 июля к нему пришли с обыском, а потом задержали, позже суд арестовал его делу о массовых беспорядках на акции протеста.За Жукова предлагалось внести залог в размере 1 миллиона рублей, за него поручились представители общественности, в частности, проректор ВШЭ Валерия Касамара. Но суд эти ходатайства отклонил.