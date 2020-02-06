ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы в столице задержали подозреваемого, который бросил в здание Никулинского суда бутылку с зажигательной смесью, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что подозреваемый был задержан в одном из домов на Ленинском проспекте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.



В полиции ничего не сообщили о личности подозреваемого и мотивах его поступка.



Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь здание Никулинского суда на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.