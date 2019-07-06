ИА «Ореанда-Новости» Издание «Коммерсантъ» сообщило о задержании сотрудниками ФСБ и полиции ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светланы Попониной.

У учебного заведения ещё 2 года назад была отозвана лицензия, но руководство вуза по-прежнему предлагало заключать договоры на получение высшего образования на платной основе.

Было установлено, в частности, что одной из молодых женщин предлагали заплатить 450 тысяч рублей за 3 года обучения вперёд. Попонина была задержана при получении от молодого человека 300 тысяч рублей за готовый диплом юриста, оформленный 2011 годом.

Сотрудники Следственного комитета России решают вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, подделке документов и их сбыте, коммерческом подкупе и посредничестве в нём.