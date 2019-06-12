ИА «Ореанда-Новости» В ходе несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержаны более 20 человек. Об этом говорится в сообщении в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Всех задержанных доставили в отделения полиции. Всего в митинге приняли участие около 1,2 тыс. человек.

Ранее московские власти призвали инициаторов и участников акции не проводить её 12 июня, так как в этот день в столице проводятся мероприятия по случаю Дня России. Сообщается, что акция была согласована на другое число – 16 июня.

Накануне стало известно, что с Ивана Голунова сняли все обвинения.