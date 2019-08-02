 ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из  Роспотребнадзора сообщили, что в столице и во всей европейской части России  появился новый тип постельных клопов, так называемый «тропический».  Министерство сообщило, что количество этих насекомых удваивается каждый год.

Специалисты  отмечают, что у этого вида быстро развивается иммунитет к ядам. Насекомые появляются не только в помещениях, содержащихся в антисанитарии,  как считалось ранее.  Чтобы заразить целый дом, достаточно завести клопов хотя бы в одной квартире.  Тогда они могут двигаться через системы водоснабжения по трубам. Заводиться под обоями и передвигаться по стенам.

  Этот кровососущий паразит не считается опасным переносчиком каких-либо заболеваний, кроме вируса гепатита В.  У людей укусы клопов вызывают раздражение и зуд кожи.  Размер редких особей тропического клопа может быть со спичечную головку.