ИА «Ореанда-Новости». Эксперты из Роспотребнадзора сообщили, что в столице и во всей европейской части России появился новый тип постельных клопов, так называемый «тропический». Министерство сообщило, что количество этих насекомых удваивается каждый год.

Специалисты отмечают, что у этого вида быстро развивается иммунитет к ядам. Насекомые появляются не только в помещениях, содержащихся в антисанитарии, как считалось ранее. Чтобы заразить целый дом, достаточно завести клопов хотя бы в одной квартире. Тогда они могут двигаться через системы водоснабжения по трубам. Заводиться под обоями и передвигаться по стенам.

Этот кровососущий паразит не считается опасным переносчиком каких-либо заболеваний, кроме вируса гепатита В. У людей укусы клопов вызывают раздражение и зуд кожи. Размер редких особей тропического клопа может быть со спичечную головку.



