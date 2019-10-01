ИА «Ореанда-Новости». В столице наблюдается рекордно низкое атмосферное давление сообщает сайт «Метеонаовости».



Так, в 10 утра по московскому времени давление упало до 730,7 мм рт. ст. (974 гПа). Таким образом, в Москве 1 октября будет установлен новый рекорд низкого давления. Ранее, в 1954 году этот показатель равнялся 977,7 гПа", - говорится в сообщении.



Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, со среды атмосферное давление начнётся повышаться. Кроме того, синоптики также обещают потепление до 20 градусов. Пик тёплой погоды придётся на четверг. Потом стоит ждать похолодание.