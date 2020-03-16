ИА «Ореанда-Новости». Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования, пишет «Интерфакс».



Собянин также попросил родителей, чьи дети не посещают школу, не отпускать их в торговые центры, парки и другие общественные места.



Ранее стало известно, что в Москве запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Таким образом, под запрет попали, в частности, театры и кино.