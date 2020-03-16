16.03.2020, 17:33
В Москве закроют все школы до 12 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные, спортивные школы и секции дополнительного образования, пишет «Интерфакс».
Собянин также попросил родителей, чьи дети не посещают школу, не отпускать их в торговые центры, парки и другие общественные места.
Ранее стало известно, что в Москве запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Таким образом, под запрет попали, в частности, театры и кино.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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