21.03.2020, 20:06
В Москве закрыли фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
ИА «Ореанда-Новости». С 21 марта в российской столице для просителей закрыли бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки, пишет «Интерфакс».
Соответствующее решение принял Роспотребнадзор по Москве. Под запрет также попали и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей.
Следить за исполнением запрета будут главы территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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