ИА «Ореанда-Новости». С 21 марта в российской столице для просителей закрыли бассейны, а также фитнес-центры и аквапарки, пишет «Интерфакс».



Соответствующее решение принял Роспотребнадзор по Москве. Под запрет также попали и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей.



Следить за исполнением запрета будут главы территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах.