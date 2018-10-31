31.10.2018, 18:01
В Москве завершена реконструкция парка 850-летия
ИА «Ореанда-Новости» Один из самых главных парков столицы преобразился. Стал ли парк лучше Сергей Собянин решил узнать лично.
Парк 850-летия Москвы - любимое место отдыха не только для жителей близлежащих районов, но и для всех москвичей и гостей города.
Удобное место для занятий спортом, пеших прогулок и семейного отдыха было реконструировано на основании пожеланий горожан. Московские власти организовали опрос на сайте "Активный гражданин" с целью выяснить - чего не хватает парку и как его можно улучшить.
Результаты опроса показали: парку нужны современные детские площадки, благоустроенное место для отдыха на берегу реки, оборудованные вело- и роликовые дорожки, площадки для занятий воркаутом, а также площадки для волейбола и баскетбола.
Проект было решено реализовать в три этапа: в первую очередь были оборудованы тротуары и велодорожки, а также огороженные площадки для игр. На втором этапе была создана база для тренировок гребцов, амфитеатр, сцена и футбольные поля. Затем в парке установили детские площадки. И, наконец, в парке появилась современная биатлонная трасса со стрельбищем.
В ходе инспекции мэр остался доволен качеством работ, а также получил положительные отзывы и от москвичей. Сергей Собянин отметил, что реконструкция парка - яркий пример того, как жители могут влиять на изменения в городской среде. Благодаря проекту "Активный гражданин" городские власти смогли не только сохранить лучшее, но и изменили парк в соответствии с реальными потребностями москвичей.
"- Самое главное, что у вас рядом с домом появился такой современный парк, - сказал мэр, беседуя с жителями района. - Его основная направленность - спортивная. Это уникальный парк, один из самых крупных в Москве", - приводит его слова "Российская газета".
Реконструкция зеленых зон и заброшенных пустырей - одно из приоритетных направлений работы московских властей в этом году. Как сообщили в пресс-службы правительства Москвы, всего до конца года будут отремонтированы и благоустроены все парки мегаполиса. Кроме того, в столице появится еще около 250 новых парков и мест массового отдыха.
Парк 850-летия Москвы - любимое место отдыха не только для жителей близлежащих районов, но и для всех москвичей и гостей города.
Удобное место для занятий спортом, пеших прогулок и семейного отдыха было реконструировано на основании пожеланий горожан. Московские власти организовали опрос на сайте "Активный гражданин" с целью выяснить - чего не хватает парку и как его можно улучшить.
Результаты опроса показали: парку нужны современные детские площадки, благоустроенное место для отдыха на берегу реки, оборудованные вело- и роликовые дорожки, площадки для занятий воркаутом, а также площадки для волейбола и баскетбола.
Проект было решено реализовать в три этапа: в первую очередь были оборудованы тротуары и велодорожки, а также огороженные площадки для игр. На втором этапе была создана база для тренировок гребцов, амфитеатр, сцена и футбольные поля. Затем в парке установили детские площадки. И, наконец, в парке появилась современная биатлонная трасса со стрельбищем.
В ходе инспекции мэр остался доволен качеством работ, а также получил положительные отзывы и от москвичей. Сергей Собянин отметил, что реконструкция парка - яркий пример того, как жители могут влиять на изменения в городской среде. Благодаря проекту "Активный гражданин" городские власти смогли не только сохранить лучшее, но и изменили парк в соответствии с реальными потребностями москвичей.
"- Самое главное, что у вас рядом с домом появился такой современный парк, - сказал мэр, беседуя с жителями района. - Его основная направленность - спортивная. Это уникальный парк, один из самых крупных в Москве", - приводит его слова "Российская газета".
Реконструкция зеленых зон и заброшенных пустырей - одно из приоритетных направлений работы московских властей в этом году. Как сообщили в пресс-службы правительства Москвы, всего до конца года будут отремонтированы и благоустроены все парки мегаполиса. Кроме того, в столице появится еще около 250 новых парков и мест массового отдыха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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