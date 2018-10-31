Парк 850-летия Москвы - любимое место отдыха не только для жителей близлежащих районов, но и для всех москвичей и гостей города.Удобное место для занятий спортом, пеших прогулок и семейного отдыха было реконструировано на основании пожеланий горожан.Результаты опроса показали: парку нужны современные детские площадки, благоустроенное место для отдыха на берегу реки, оборудованные вело- и роликовые дорожки, площадки для занятий воркаутом, а также площадки для волейбола и баскетбола.Проект было решено реализовать в три этапа: в первую очередь были оборудованы тротуары и велодорожки, а также огороженные площадки для игр. На втором этапе была создана база для тренировок гребцов, амфитеатр, сцена и футбольные поля. Затем в парке установили детские площадки. И, наконец, в парке появилась современная биатлонная трасса со стрельбищем.В ходе инспекции мэр остался доволен качеством работ, а также получил положительные отзывы и от москвичей.Благодаря проекту "Активный гражданин" городские власти смогли не только сохранить лучшее, но и изменили парк в соответствии с реальными потребностями москвичей., - приводит его слова "Российская газета".Реконструкция зеленых зон и заброшенных пустырей - одно из приоритетных направлений работы московских властей в этом году. Как сообщили в пресс-службы правительства Москвы, всего до конца года будут отремонтированы и благоустроены все парки мегаполиса. Кроме того, в столице появится еще около 250 новых парков и мест массового отдыха.