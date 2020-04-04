ИА «Ореанда-Новости». В столице России заявили о готовности запустить умную систему контроля соблюдения гражданами самоизоляции. Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что на данный момент её внедрение не требуется.

Сообщается, что систему активируют если ухудшится эпидемиологическая ситуация в городе или вырастет количество нарушений режима изоляции столичными жителями.

Министр Правительства Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что контроль режима необходим для того, чтобы выявить и исключить случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без крайней необходимости покидает дом. Своими действиями он подвергает других горожан риску заражения, подчеркнул глава Департамента.