08.10.2019, 20:44
В Москву прибыл поезд с радиационным вагоном
ИА «Ореанда-Новости». В Москве остановлен поезд, который следует из Берлина, по причине завышенного радиационного фона в одном из вагонов, сообщает издательство «Интерфакс».
Данная информация поступила от российской пограничной службы. По их данным, на границе между Белоруссией и Польшей был обнаружен поезд с повышенными следами радиации в одном из вагонов. Есть возможность, что такие показатели были оставлены пассажиром, который проходит онкологическое лечение.
Специалисты эколого-технологической службы уже работают на вокзале. Более подробной информации пока не поступало.
Данная информация поступила от российской пограничной службы. По их данным, на границе между Белоруссией и Польшей был обнаружен поезд с повышенными следами радиации в одном из вагонов. Есть возможность, что такие показатели были оставлены пассажиром, который проходит онкологическое лечение.
Специалисты эколого-технологической службы уже работают на вокзале. Более подробной информации пока не поступало.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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