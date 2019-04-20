Всего в колонне 100 единиц колёсной техники. В частности, автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400, ЗРПК «Панцирь», РСЗО «Смерч». Кроме того, по железной дороге доставили также гусеничную технику. При этом от станции она места сбора добиралась самостоятельно.Репетиции парада пройдут на Красной площади с 29 апреля. Генеральная репетиция состоится 7 мая.



