02.03.2020, 09:35
В Мурманске разыскивают женщину, которая напала в магазине на подростка
ИА «Ореанда-Новости». В Мурманске сотрудники полиции занимаются выяснениям причины нападения женщины на мальчика в магазине, которое было зафиксировано камерами видеонаблюдения, сообщают в информационной службе регионального МВД. Также сообщается, что полиция устанавливает личность напавшей на подростка.
Накануне в местных СМИ и социальных сетях была размещена информация о том, что женщина в магазине нанесла ребёнку несколько ударов. Это происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Неизвестно, что послужило поводом для нападения.
Накануне в местных СМИ и социальных сетях была размещена информация о том, что женщина в магазине нанесла ребёнку несколько ударов. Это происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Неизвестно, что послужило поводом для нападения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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