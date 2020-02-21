21.02.2020, 20:37
В Мурманской области был задержан замглавы Минимущества
ИА «Ореанда-Новости». В Мурманской области был задержан замглавы Министерства имущества Сергей Бунтов. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.
По предварительным данным сотрудников Следственного комитета по Мурманской области, Сергей Бунтов получил 200 тысяч рублей за снижение стоимости муниципальной недвижимости. Ранее замглавы Минимущества распорядился продать административное здание, стоимость которого составляла около 6 миллионов рублей, за 1,1 миллион рублей. Покупатель являлся знакомым депутата.
На заместителя главы Минимущества было возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса России. Следствие будет проводить дальнейшую проверку дела.
По предварительным данным сотрудников Следственного комитета по Мурманской области, Сергей Бунтов получил 200 тысяч рублей за снижение стоимости муниципальной недвижимости. Ранее замглавы Минимущества распорядился продать административное здание, стоимость которого составляла около 6 миллионов рублей, за 1,1 миллион рублей. Покупатель являлся знакомым депутата.
На заместителя главы Минимущества было возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса России. Следствие будет проводить дальнейшую проверку дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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