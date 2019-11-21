ИА «Ореанда-Новости» Временный исполняющий обязанности руководителя Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел РФ, генерал-майор Кирилл Смуров сообщил, что подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в Интернете будут учреждены уже к 10 января 2020 года. «…Этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», – заявил чиновник.

При этом Смуров умолчал о том, будет ли увеличен штат органов внутренних дел для создания новых отделов.

Кроме того, офицер упомянул о том, что депутаты парламента могут принять поправки к законодательству, которые ужесточат ответственность за пропаганду наркотических средств в Сети, отметив при этом, однако, что это «вопрос длительного времени».