ИА «Ореанда-Новости». В МВД рассказали, что кража стала самым популярным преступлением в России в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на отчёт министерства.



Всего прошлом году было зарегистрировано 774,2 тысяч краж. Это на 2,3 процента больше, чем годом ранее. Раскрыть из них удалось более трети — 272,7 тысяч.



Кроме того, в прошлом году полиция зарегистрировала резкий всплеск киберпреступлений. Всего 294,4 тысяч преступлений совершили с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это почти на 70 процентов больше, чем в 2018 году.



В целом же в 2019 году в России совершили 2,02 миллиона преступлений, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.