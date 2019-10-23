ИА «Ореанда-Новости». МВД попросило Роскомнадзор заблокировать статью «Репортаж из кетаминового транса», которой рассказывается об использовании кетамина, пишет «Интерфакс».



В этой статье МВД увидело пропаганду психоактивных веществ. Отмечается, что статью писали для телеграм-канала Baza. В МВД отметили, что в тексте идёт речь о некоторых «положительных сторонах» потребления этого вещества.



Напомним, в России кетамин считается наркотическим веществом. Ранее его использовали ветеринары для обезболивания животных. Однако потом некоторых из них обвинили в покушении на сбыт наркотиков.