В документе сказано, что информационное взаимодействия систем видеонаблюдения, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки в местах массового скопления людей с региональными подсистемами видеонаблюдения комплекса «Безопасный город».Система будет хранить видеозаписи в течение 30 дней. В МВД подчёркивают, что дополнительных расходов реализация этой инициативы не потребует.