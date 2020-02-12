12.02.2020, 19:01
В МВД предлагают круглосуточно наблюдать за объектами массового пребывания людей
ИА «Ореанда-Новости». МВД подготовило проект документа, которым предлагается установить ведение непрерывного видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории всех субъектов России, пишет «Интерфакс».
В документе сказано, что информационное взаимодействия систем видеонаблюдения, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки в местах массового скопления людей с региональными подсистемами видеонаблюдения комплекса «Безопасный город».
Система будет хранить видеозаписи в течение 30 дней. В МВД подчёркивают, что дополнительных расходов реализация этой инициативы не потребует.
В документе сказано, что информационное взаимодействия систем видеонаблюдения, обеспечивающих непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки в местах массового скопления людей с региональными подсистемами видеонаблюдения комплекса «Безопасный город».
Система будет хранить видеозаписи в течение 30 дней. В МВД подчёркивают, что дополнительных расходов реализация этой инициативы не потребует.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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