В законопроекте сказано, что граждане Украины и Белоруссии, которые свободно владеют русским языком, будут освобождены от собеседования при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции.То, что они свободно владеют русским языком, будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля.По словам замминистра, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей гражданства, из них порядка 47 тысяч украинцев, белорусов - более 800.