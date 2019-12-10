10.12.2019, 21:47
В МВД предлагают упростить украинцам и белорусам получение гражданства РФ
ИА «Ореанда-Новости». Замминистра МВД Игорь Зубов предложил отменить собеседование при приёме в гражданство России для украинцев и белорусов, которые свободно говорят по-русски, пишет РИА Новости.
В законопроекте сказано, что граждане Украины и Белоруссии, которые свободно владеют русским языком, будут освобождены от собеседования при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции.
То, что они свободно владеют русским языком, будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля.
По словам замминистра, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей гражданства, из них порядка 47 тысяч украинцев, белорусов - более 800.
В законопроекте сказано, что граждане Украины и Белоруссии, которые свободно владеют русским языком, будут освобождены от собеседования при подаче личного заявления в подразделение по вопросам миграции.
То, что они свободно владеют русским языком, будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля.
По словам замминистра, с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей гражданства, из них порядка 47 тысяч украинцев, белорусов - более 800.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии