ИА «Ореанда-Новости». МВД предлагает внести некоторые виды анаболиков в список сильнодействующих наркотических средств, пишет «Интерфакс».



В список могут попасть те, которые внесли в запретный список Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В министерстве уже подготовили проект соответствующего документа.



В пояснительной записке сказано, что в интернете есть несколько сайтов, которые распространяют модифицированные варианты анаболиков, включенных в «список сильнодействующих веществ».