ИА «Ореанда-Новости». МВД рассказало о том, что готовятся поправки в закон «О полиции», пишет «МК».



Так, предлагается установить административную ответственность за оскорбление сотрудников правоохранительных органов в интернете. Отмечается, что изменения могут вступить в силу уже в начале следующего года.



По мнению ведомства, «неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции» следует защищать от «сведений порочащего характера», которые могут дискредитировать работу МВД. При этом подчёркивается, что наказать могут и самих полицейских, если они будут неуважительно относится к коллегам.