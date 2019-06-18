ИА «Ореанда-Новости». Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что есть причины для смягчения «наркотической» статьи 228 УК, пишет «mk.ru».



Он отметил, что ситуацию с изменениями нужно оценить комплексно. Что касается резонансной проблемы того, что сотрудники полиции подбрасывают наркотики, Горовой заявил, что по этому поводу будут приниматься жёсткие меры.



Ранее полицейские задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Это дело вызвало большой резонанс. Голунова в результате отпустили в связи с недоказанностью его вины.