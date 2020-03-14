ИА «Ореанда-Новости». МВД России удалось сбить волну «групп смерти» в интернете для детей и подростков. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

Сообщается, что ведомству удалось наладить выявление данных групп, которые подталкивали детей и подростков к самоубийствам. Кроме того, многие из этих сообществ пропагандировали уголовную субкультуру, тем самым склоняя подростков к совершению правонарушений. В МВД заявили, что ситуация была сглажена принятыми мерами.

Также в МВД выразили обеспокоенность распространением в социальных сетях материалах, которые пропагандируют насилие по отношению к сверстникам или педагогам. Подразделения ведомства работают над выявлением подобных ресурсов, содержащих экстремистский контент.

