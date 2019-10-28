ИА "Ореанда-Новости" Настоящая зимняя погода ожидает жителей города Якутска во второй половине наступившей недели. В воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус двадцати градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что некоторые районы Республики Якутия уже ознаменовались настоящими сибирскими морозами. Так местами было зафиксировано похолодание до минус тридцати градусов. Теперь и жителей Якутска в начале ноября ожидает постепенное понижение температуры. По информации, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, вся наступившая неделя ознаменована плавным похолоданием. В начале недели ночью температура опустится до двенадцати – четырнадцати градусов мороза. Уже к воскресенью, 3 ноября, термометры покажут до минус двадцати градусов.

Что касается дневной температуры, то в Якутске синоптики прогнозируют шести – семи градусную отметку ниже нуля. Однако, уже с 1 ноября днём можно ожидать до минус десяти – двенадцати градусов по Цельсию.

Сотрудники Гидрометцентра России привели прогноз и на следующую неделю, которая будет охарактеризована настоящей зимней погодой. Ночью ожидаются стабильные морозы до минус двадцати – двадцати пяти градусов, а днём – до минус семнадцати – двадцати градусов.

Напомним, что в Якутии резко континентальный климат. Средняя температура зимой в столице республики составляет минус сорок градусов. Падение температуры до минус пятидесяти градусов не является для горожан редкостью. В январе 1951 года были зафиксированы морозы до минус шестидесяти градусов.